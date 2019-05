Recrean la vida del inventor de Zumba

Omar García Cosío

El Zumba es una de las actividades físicas más practicadas alrededor del mundo y una empresa que cuenta con más de 20 millones de seguidores en 180 países; la vida de su creador está siendo contada a través de la pantalla de Telemundo Internacional en una bioserie de 60 capítulos¸“Zumba: Despierta tu Pasíon” que se estrenó el pasado 20 de mayo.

Alberto “Beto” Pérez, creador del concepto Zumba, es interpretado por el actor colombiano Julián Román, quien habló en entrevista con La Afición, sobre los retos más importantes en la producción y su conexión con el deporte.

Román, quien también participó como protagónico en la serie biográfica de Juan Gabriel, detalló que los retos más importantes que tuvo para la preparación deportiva se centraron en la condición física para lograr mucho más parecido con Beto Pérez: “Lo más duro fue bajar de peso, cuando venía de mi otra serie pesaba casi 80 kilos y cuando empezó esto, Esteban Chávez, ciclista profesional, me ayudó en principio con la dieta, bicicleta y en producción con las coreografías logramos el peso para que se viera muy cercano a lo que era Beto en sus inicios ”, detalló el actor.

La empresa surgió en los años 80 en la ciudad colombiana de Cali, luego de que Pérez encontrara un método para mezclar el ejercicio con el baile a través de coreografías y se convierte en el eje principal de la historia.

Con relación a sus aficiones deportivas, destacó que el ciclismo, deporte de alta relevancia en Colombia le representa una pasión: “Si, yo soy hincha furibundo del ciclismo, como ustedes de las Chivas, del América”. Además, es alguien cercano al medio en su país, donde sostiene amistades con las estrellas de la disciplina: “Soy amigo de grandes ciclistas que me invitan a montar, me dan consejos, como: Esteban Chávez, Óscar Sevilla. A veces yo escuchaba historias de amigos que cancelaban citas por eventos deportivos y hoy en día hago lo mismo: cuando empieza el Giro no existo para nadie. No cuadro cita sino hasta que acaban las transmisiones”.

Finalmente, declaró que el medio deportivo le agrada y no descarta trabajar sobre otra biografía de un atleta: “Aquí hay una cantidad impresionante para hacer: ciclistas, futbolistas, boxeadores, imagínate una serie de un ciclista, sería el primero en hacer un casting, quizás de Nairo Quintana porque nos parecemos. Me encantaría hacer la historia de un ciclista y contar una historia tan interesante” , concluyó el colombiano.

