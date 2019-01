Fernanda Herrera, la esgrimista que conquistó Hong Kong

Michel Cruz

Si algo nos ha enseñado el deporte, es que con determinación se puede triunfar pese a la adversidad. Un caso claro es el de Fernanda Herrera, esgrimista mexicana que a inicios de 2019 escribió un capítulo histórico para nuestro país en esta disciplina, al convertirse en la primera atleta en ganar medalla de oro en el Primer Circuito Internacional Infantil de Hong Kong, así como el bronce en cadetes, categoría de cuatro años mayor que ella.

Y este logro es reflejo de años de dedicación, sacrificio y entrega. A los dos años ya estaba en los entrenamientos y quería hacer esgrima, pero no me dejaban por ser muy chiquita, compartió la infante, actualmente con 12 años de edad, en entrevista para La Afición. A los tres años ya me dejaron, pero solo para divertirme. A los cinco empecé a competir ya a nivel nacional y los ocho me cambié a sable (antes hacía florete).

Amante del canto, baile y la actuación, además de buena estudiante –estaría interesada en dedicarse a algo relacionado a la política, ella resume su vida con el arte de la defensa con la espada. Su pasión por la esgrima fue inculcada desde sus primeros años de vida, al tener padres entrenadores y hermanas que lo practicaban, incluyendo a Paola Pliego, referente nacional e internacional en esta disciplina.

“Mi hermana Paola Pliego es mi mayor ídolo. Ella me inspira, pese a todo lo que ha pasado no se ha rendido y es un ejemplo para muchísimas niñas en esgrima y el deporte”.

Me la pasé muy nerviosa porque era mi primera vez en Asia, era un lugar completamente diferente. Quedé 15-10 y corrí a abrazar a mi mamá de la felicidad, relató con una sonrisa en el rostro, al mencionar el momento en el que logró su hazaña.

Sin embargo, el camino no fue nada sencillo. Ante la falta de recursos por parte de la Federación Mexicana de Esgrima o el Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro (Indereq) para costear el viaje y la estancia en Hong Kong, la familia fue la que tuvo que trabajar para pagar los recursos necesarios y no estancar los sueños de Fernanda.

“El Indereq no me dio presupuesto, no pagó mi competencia, pero Markus López (titular de esta institución) fue el segundo en felicitarme, la primera fue mi mamá. Mi federación no me dio ningún apoyo, nunca me ha dado apoyo en ninguna competencia. No le dan apoyo a los infantiles, creo que creen que no lo hacemos tan en serio pero somos los que dan más resultados”, lamentó Herrera.

Ahora, con sus preseas históricas, ella espera que las autoridades presten más atención a este deporte y sean un impulso para el deporte mexicano infantil, pues tiene en mente los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2022 y los Olímpicos de París 2024.

“No hay mucho patrocinio en la esgrima, la gente no lo conoce y quiero que tengamos más resultados para que sea un deporte más común. Es muy completo porque te ayuda a desarrollarte físicamente, es muy mental. Te da piernas de corredor, brazos de tenista, coordinación de boxeador y mentalidad de jugador de ajedrez y me ha dado muchísimo”, culminó.