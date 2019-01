Lobos con la obligación del triunfo en Copa recibe al Veracruz

Édgar González

Previo al duelo de la fecha 5 en Liga MX, donde se medirán a los Tuzos del Pachuca, los Lobos de la BUAP recibirán este miércoles en punto de las 19:00 horas en la continuación de la Jornada 4 dentro de la Copa MX la visita de los Tiburones Rojos del Veracruz, donde la victoria para los universitarios es una prioridad, pues de lo contrario representaría su pronta eliminación del torneo.



Y es que tras acumular par de descalabros a manos de los Mineros de Zacatecas y de los propios veracruzanos, respectivamente, el equipo requiere de un saldo a favor para mantenerse con vida en la contienda, tal como lo refirió el central y refuerzo de La Jauría, Leiton Jiménez.



"Nosotros desde el principio dijimos que la prioridad obviamente era la Liga y la permanencia, pero sabemos que estamos enfrentando dos torneos, hemos querido hacer las cosas de buena manera, en los dos primeros partidos de Copa no nos han salido de buena forma, hemos perdido, ahora tenemos otro partido en casa y obviamente queremos ganarlo y tener una posibilidad de seguir vivos en este torneo".



Recalcó que para varios de los juveniles que conforman La Manada es fundamental seguir activos, razón de sobra por la que tratarán de aprovechar los minutos que se les brinda, pues saben que en caso de no avanzar a la siguiente fase, las opciones de jugar se reducen aún más dada la competencia interna que existe por un puesto.



"Algunos jugadores que en Liga no hemos tenido la oportunidad de sumar muchos minutos aquí lo estamos haciendo para mantenernos en forma para cuando el profesor indique y quiera tomarnos en cuenta, y para muchos jugadores jóvenes que están teniendo oportunidad de sumar minutos también va a ser muy bueno que nosotros sigamos en esta competencia".



En conferencia de prensa previa al cotejo, el ex jugador del Atlas reconoció que esta es la vitrina para jugadores que como él no han tenido oportunidad de mostrarse en Liga, en espera de que una buena actuación le sirva para ganarse la confianza del estratega de cara al siguiente cotejo en contra del Pachuca.



"Trabajando, creo que yo desde que llegué aquí he trabajado para estar en buena forma, al final la decisión la toma el entrenador, yo simplemente sigo trabajando y siempre predispuesto para cuando llegue la oportunidad obviamente hacerlo de buena manera. El profesor indicará el parado que tendremos en ese partido, a los jugadores que saldrán a competir, esperemos nosotros hacer el mejor partido y que otra vez volvamos a la senda del triunfo", resaltó.



Cabe recordar que en el choque más reciente, el Veracruz impuso condiciones por 2-0 en el puerto jarocho en lo que a la Copa se refiere, lo que a los dirigidos por Juan Francisco Palencia significó su segundo revés en la contienda, razón de sobra para pensar en un triunfo que los mantenga en la pelea a falta de dos fechas más para culminar la ronda inicial del torneo.



