Revelan audio donde Emiliano Sala admite no querer ir al Cardiff

A cuatro meses de la muerte del futbolista Emiliano Sala, el diario francés L'Equipe reveló un audio donde el jugador argentino expresa su descontento por fichar con el Cardiff City.

Sala militaba en el club galo Nantes, mismo que vendió la carta del 'pambolero', por 20 millones de dólares, a 'Los Azulejos'. Sin embargo, la aeronave del atleta se desplomó en el canal de la Mancha cuando éste se dirigía de Francia a Cardiff, Gales.

Él quiere que yo me vaya, él ni me lo ha preguntado. A él no le interesa nada más que él dinero