La prórroga ‘escondida’ que permitió el registro de Salcido

El ex seleccionado Tricolor Carlos Salcido se convirtió, este martes, en nuevo jugador de Veracruz, hecho anunciado en redes sociales por la directiva del conjunto escualo. Sin embargo, existe una controversia con dicha transacción, debido a que se suscitó fuera de las fechas de negociaciones nacionales.

De acuerdo al Reglamento de Competencia 2018-2019 de Liga MX, en su Capítulo IV Registros, inciso B. Periodos de Registro y Fechas de Inscripción, Artículo 30, “Para el Torneo Clausura 2019, los Clubes tendrán hasta el viernes 28 de diciembre de 2018 para realizar los trámites de actualización de registro de Jugadores y Cuerpo Técnico que cuentan con un contrato vigente debidamente inscrito en la FMF o cuya renovación se presentará al momento del registro, así como para realizar registros de Jugadores que no tengan contrato vigente con un Club”.

Lo anterior significa que los fichajes nacionales, mismos que se efectúan entre clubes del balompié azteca y futbolistas sin contrato, sólo se podían desarrollar hasta el 28 de diciembre del 2018.

A pesar de lo anterior, el ex zaguero de las Chivas de Guadalajara sí concretó su llegada a Tiburones Rojos. ¿Por qué sucedió así?, la respuesta se encuentra en una iniciativa realizada por Enrique Bonilla, titular de la Liga MX, donde se busca ayudar a que los futbolistas no se mantengan inactivos en clubes que no los utilizan.

Dicha propuesta de Bonilla surgió en el Apertura 2018, luego de que Tigres de la UANL fichara a Eduardo Tercero de Lobos BUAP ya comenzado el torneo. Este caso se aplica con Carlos Salcido, puesto que el ex PSV no ha disputado un solo minuto del Clausura 2019. Cabe destacar que en ningún apartado del Reglamento de Competencia 2018-2019 de Liga MX se menciona la situación en cuestión.