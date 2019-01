Ídolos que se niegan a dar el adiós en el futbol mexicano

La Afición

Carlos Salcido aún no quiere despedirse de las canchas. El defensa mexicano salió de Chivas después del Mundial de Clubes, debido a que José Cardozo no lo consideró en sus planes. Pese a esto, el defensa sorprendió al firmar con los Tiburones Rojos del Veracruz, escuadra que actualmente pelea la permanencia en el máximo circuito.





Así como Salcido (38 años), hay diversos mexicanos que se negaron al retiro y prolongaron su estancia en el futbol mexicano mucho tiempo más del que muchos jugadores suelen dedicarle a sus carreras profesionales.

EN ACTIVO

Oscar Pérez

A sus 45 años de edad, el Conejo sigue en activo en el balompié nacional con los Tuzos del Pachuca, equipo al que llegó desde el Apertura 2013. Todavía en el año futbolístico 2017-2018 tuvo actividad antes de pasarle la titularidad a Alfonso Blanco. Aunque no ha tenido actividad con el equipo en Liga este 2019, ya sumó sus primeros noventa minutos en la derrota contra Atlante en Copa MX.

Francisco Rodríguez

El Maza tiene 37 años de edad y se mantiene como jugador activo con los Lobos BUAP, equipo con el que ha disputado los cuatro juegos del Clausura 2019. En cuanto al certamen copero, el ex jugador del PSV Eindhoven y el VfB Stuttgart no ha visto acción. Llegó a los licántropos en el Apertura 2017, tras no entrar en los planes del Cruz Azul de Paco Jémez.

Luis Michel

El ex guardameta de Chivas aún no ha decidido colgar los guantes. Con 39 años de edad, el Gato ha sido un gitano del futbol mexicano. Después de tres etapas con el Guadalajara, dos con Dorados, un paso por Santos Laguna, Lobos BUAP y el Deportivo Saprissa de Costa Rica, el guardameta se encuentra en un segundo periodo bajo los postes de Xolos de Tijuana. Ha disputado dos partidos de la presente Copa MX, no así en liga, donde Gibrán Lajud es titular.

PROLONGARON EL MOMENTO

Cuauhtémoc Blanco

Después de su paso en la MLS con el Chicago Fire, Cuauhtémoc no renovó contrato y decidió llegar a la liga de ascenso con los Tiburones Rojos del Veracruz en 2010. Su camino en el circuito de plata incluyó a Irapuato, Dorados y Lobos BUAP, antes de llegar a Puebla –con quienes ganó una Copa MX- y al América por un juego, donde finalmente decidió ponerle fin a su carrera. Tenía 43 años al momento de retirarse.



Hugo Sánchez

Después de su trayectoria con el Real Madrid, regresó a México en 1992 con Club América, con quienes estuvo un año. Volvió a España con el Rayo Vallecano por una temporada y firmó pasos efímeros con Atlante, el LASK Lins austriaco, Dallas Burn y el Atlético Celaya, donde coincidió con sus compañeros merengues Emilio Butragueño y Miguel González Michel. Puso punto final a su carrera a los 39 años.





