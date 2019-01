Atlas se coloca como tercero general tras derrotar a Lobos

Alberto Ávalos

Noche de gala. El técnico de la Selección Mexicana en la grada. De su mini gira por la ciudad se lleva Gerardo Martino una buena impresión. Atlas puede dormir tranquilo, ganó, gustó, sus refuerzos lucen y el equipo es sólido. Los Zorros le pegaron 3-1 a Lobos BUAP en la Jornada 4 del Clausura 2019.



Lo de Lobos en los primeros minutos era un auténtico baile. Si el equipo de Palencia no se fue al frente al menos por dos goles en la primera media, hora fue cuestión de suerte. Leonardo Ramos no estuvo fino y era evidente.



Al 14’ uno de los delanteros sensación de la liga se enfiló al área, recortó al central Anderson Santamaría, pero de pierna derecha la mandó por arriba de la portería. Primer aviso, no sería el último.



El contragolpe de la visita era letal, los costados rojinegros de nuevo un dolor de cabeza. Yago da Silva al 20’ de nuevo tocó la portería de José Hernández. Combinó con Michael Orozco, pero su tiro se fue por un lado. La cosa no pintaba bien.



Sobre el camino Atlas compuso el rumbo. Como ha sido en el torneo, de más a menos en los inicios de partido. Antes de ir al descanso, estuvo a punto de caer el autogol del “Maza” Rodríguez buscando rechazar un centro. El agobio del local ya era demasiado.



Así fue como Anderson Santamaría clavó el primero. Ganó en el área por alto y remató a segundo poste, lejos del alcance de Antonio Rodríguez. A partir de ahí el juego se decantó para un solo lado.



Y es que la parte complementaria fue una auténtica fiesta rojinegra. Facundo Barceló demostró por qué Ángel Hoyos le dio la titularidad con apenas un par de partidos de rodaje. Osvaldo Martínez es el mariscal que le hacía falta a este equipo.



Por fin cayó el segundo tanto. La robó Juan Pablo Vigón en la salida de Lobos. Presión alta y movimiento al hueco del “9” uruguayo. El centro fue bajo, pero Facundo no tuvo problema para tenderse al 75’. Gol de Atlas, 2-0. La victoria estaba en la bolsa.



Pero la Academia quería más. La mejora es notoria, atrás ha quedado ese equipo mezquino del 2018. Clifford Aboagye en busca de la redención ante lo que fueron sus peores meses en México, clavó el 3-0 en colaboración con Antonio Rodríguez. Partido liquidado.



Lobos descontó gracias a Bryan Rabello, pero la obra estaba culminada. Atlas ganó su primer partido del año en el Estadio Jalisco. La Fiel vuelve a sonreír, este equipo muestra lo que por 12 meses desapareció. Hambre. En la cuarta jornada, el equipo se fue coreado por todo el estadio.



MC