Millwall y Everton se negaron a usar listones negros por Emiliano Sala

Los jugadores de Millwall y Everton no utilizaron brazaletes negros durante su choque en la FA Cup, luego de que la familia de Emiliano Sala pidió que no hicieran ese gesto, de acuerdo a The Sun.

Durante esta jornada, los equipos de todo el país hicieron esto y guardaron un minuto de silencio, en señal de respeto a Sala, que desapareció el pasado lunes a bordo de un avión que se dirigía de Nantes a Cardiff, sobre el canal de la Mancha. El Manchester City y el Burnley fueron algunos de los equipos que lo hicieron.

Sin embargo, la familia pidió que no se hiciera esto, pues Emiliano no ha sido declarado muerto de forma oficial.

Sala y el piloto Dave Ibbotson siguen desaparecidos y los servicios de emergencia han cancelado la búsqueda. Sin embargo, la familia ha logrado que se continúe con la búsqueda, con una campaña apoyada por muchos jugadores.