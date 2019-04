Agencia AFP

La Fiscalía de París abrió una investigación por "injurias de carácter homófobo" contra Patrice Evra, que lanzó insultos homófobos contra el PSG tras su derrota en Champions League frente al Manchester United, informaron fuentes judiciales este lunes a la AFP.

Esta investigación, confiada a la Brigada de Represión de la Delincuencia contra la Persona (BRDP) de la policía judicial parisina, se abrió tras la denuncia presentada el martes por las asociaciones Stop Homophobie y Mousse, apoyadas por el colectivo Rouge Direct, que agrupa al antiguo París Foot Gay, club amateur de la capital.

El ex defensa internacional francés y ex capitán del Manchester United, Evra no se contuvo en las redes sociales al término de la clasificación del United, arremetiendo contra el ex jugador del PSG, Jérôme Rothen, y lanzando el 18 de marzo: "París, ¡son todos unos maricas!" (usa la palabra 'pédé', que en francés es utiliza de manera despectiva de dirigirse a los homosexuales).

El jugador, habitual de los insultos y descalificaciones en las redes sociales, escribió un nuevo mensaje disculpándose y asegurando que no es homófobo.

"Es una gran satisfacción para nuestro colectivo Rouge Direct", señaló a la AFP Julien Pontes, portavoz del colectivo, agradeciendo "la rapidez de la reacción de la Fiscalía de París".

"Con un poco de voluntad, llegaremos a desencadenar procedimientos de sanción que no se han desencadenado nunca en el mundo del futbol. Esperamos una pena ejemplar", añadió.





