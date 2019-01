Suso se burla de Higuaín por la talla de sus pantalones

La Afición

El delantero argentino, Gonzalo Higuaín ya entrena con el Chelsea. 'Pipíta' dejó Milán para mudarse a Londres e integrarse con su nuevo club con el que ya tuvo su primer práctica y aprovechó para compartir una foto en su cuenta de Instagram.

En ella, aparece Higuaín durante su entrenamiento con el Chelsea, portando el uniforme correspondiente, sin embargo se le marca un poco la ropa interior.

Ante esto, Suso, su ex compañero en el Milán, aprovechó para hacer un comentario sobre la apariencia del argentino apuntando que: "¿podría pedir una talla más de pantalones, no?". José Mauri, otro jugador del Milán añadió: "Suso, pisha, se gastaron el presupuesto en él, no hay más XXL".

Desde su época con el Real Madrid, Higuaín ha sido criticado por su peso y no respondió a los comentarios de los futbolistas del Milán.