Ya se mostraron respeto mutuo las boxeadoras, Jackie Nava y la argentina Marcela Acuña, quienes este sábado 25 de mayo protagonizarán una batalla con tintes de revancha en Puerto Vallarta en el estadio Agustín Flores Contreras.

Ya pasaron casi 10 años desde la última vez que se vieron las caras, donde la argentina se llevó la contienda, por lo que a unas cuantas horas del pleito se vuelve en una muy buena oportunidad para recobrar revancha.

“Es un combate que ya esperaba desde hace mucho tiempo porque hace 10 años me ganó y ahora llegó la hora de saldar esa cuenta pendiente. He tenido una de las mejores preparaciones de mi carrera, me siento muy bien y se verá en el ring”.

La Tigresa está muy consiente lo que pasó hace un año y sostiene que puede replicar su dosis a la mexicana, pues desde entonces ha madurado en todos los sentidos, y lo quiero exponer esa noche.

“Me siento muy contenta de estar en México, pero quiero dejar en claro que no vengo de vacaciones. Sé que voy a pelear con una gran boxeadora y, si le gané hace 10 años, lo puedo volver a hacer porque soy más madura, tengo más experiencia y voy a salir a ganar”,

Un día previo a la función se realizará la ceremonia de pesaje en el Malecón de Puerto Vallarta en punto de las 13:30 horas.

Las otras peleas:

Lav campeona mundial mini mosca interina del Consejo Mundial de Boxeo, Kenia Enríquez enfrentará a Leiryn Flores de Venezuela; mientras que Carlos Díaz chocará ante Emanuel Herrera; por otro lado Melissa Esquivel enfrentará a Marisol Corona; seguido de Jesús Ruiz ante Óscar Trujillo.

Además, Armando Respendiz se medirá a Rafael Rocha; seguido de René Miranda ante Alejandro Farías, en cuanto el vallartense Fabián Díaz se medirá contra Juan Flores; Juan José Becerra hará lo propio ante Juan Diego Zaragoza; y finalmente Ángel Morales se batirá contra Juan Francisco López.

