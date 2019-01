Sultanes, una organización emblemática: Amadeo Zazueta

Carlos Meza

Aunque está en plena lucha por el título de la Liga Mexicana del Pacífico, el infielder Amadeo Zazueta habló de lo que será su nueva casa: los Sultanes de Monterrey, equipo que lo adquirió para la temporada 2019 en donde buscará el bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol.



El campo corto que actualmente juega con Charros señaló que es una alegría que una institución como la de Sultanes se haya fijado en él para reforzar un roster más que competitivo.



“Muy contento de que me hayan tomado en cuenta, una organización tan emblemática como los Sultanes de Monterrey, con tantos años y además años ganadores, es un reto importante, voy a trabajar fuerte, me iré bien preparado para llenar las expectativas”.



Además, en Monterrey se encontrará con algunos de sus compañeros de Jalisco, como Marco Tovar, Agustín Murillo y José Amador.



“Tengo buenos amigos en ese equipo, por eso estoy también muy contento, allá tengo familiares en el equipo y sé que me van a tratar muy bien”.



Sobre la final de la LMP entre Charros y Yaquis, señaló que tal y como esperaban será muy cerrada, y en donde Yaquis está en ventaja de 2-1 tras los primeros tres juegos.



“Es una final muy peleada, los dos venimos jugando beisbol de intensidad, es lo que esperábamos y también los aficionados. No queda de otra que dar todo para tener un gran resultados”.

MC