Marilú Tovar

El cerrador estelar de los Charros de Jalisco, Sergio Romo, logró uno de sus sueños al coronarse con la novena jalisciense como campeón de la temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), algo que dice fue fruto del esfuerzo del equipo, pero también de toda la afición tapatía.

“La gente de aquí de Guadalajara, nos ha apoyado toda la temporada, ya son 5 años los que nos han apoyado y nunca perdieron la fe en nosotros”.

Además, el jugador de Grandes Ligas, emocionado describió el sentimiento de ser el encargado de cerrar el juego del campeonato como algo único.

“Es algo muy especial, algo que no a todos les toca, yo lo tomo como una bendición por la confianza que me tiene el equipo para ser el último en la loma para tratar de sacar el último out y pues aquí, otra vez en Guadalajara, con estadio lleno se hizo frente a la gente que se lo merece”.

Sobre su futuro en Las Grandes Ligas ‘El Mechón’ agradeció el interés, pero aseguró que hasta el momento no hay ofertas formales.



