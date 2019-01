Charros ya tiene propuesta para albergar Serie del Caribe

Carlos Meza

Las horas se agotan y las opciones se terminan. Aunque por la tarde lo negó rotundamente, por la noche previo al playball del Juego 5 de la final de la Liga Mexicana del Pacífico, Salvador Quirarte Villaseñor, Presidente del Consejo de Administración de Charros aceptó que ya existe una propuesta para que Jalisco vuelva a albergar la Serie del Caribe 2019, que por problemas sociales en Venezuela, está a nada de cambiar de sede.



El directivo no quiso dar muchos detalles, sin embargo, aceptó que tanto la LMP como al Confederación de Beisbol del Caribe ya le plantearon la opción para que entre de emergente, tal y como sucedió hace un año.



“Sí hay una propuesta, pero depende de muchos factores, no hay una certeza. (Lo planteó) la Liga (LMP) y la Confederación, como ha salido. Hoy no (seríamos sede)”.



Aunque esta vez Jalisco no tendría tanto tiempo para organizar la justa de campeones invernales, el directivo lució confiado de que, en caso de que sea la ciudad, tienen el capital y la infraestructura para llevarla a cabo.



“La infraestructura está, el capital humano también, terminaríamos la Serie Final y son cuatro días después (inicio del evento), es como organizar otra serie regular. Tenemos todo: la infraestructura, la ciudad lo permite, hotelería, transporte”.



En las próximas horas, la Confederación de Beisbol del Caribe tendrá que dar un veredicto. Aunque no es oficial, Barquisimeto ya no será la sede por la serie de conflictos. Si Charros es campeón de la LMP representaría a México en el Caribe, por lo que crece la opción que por segundo año consecutivo las tierras tapatías tengan el evento.

