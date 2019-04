Zeltzin Zamora

Pese a que podría creerse que la Liga Nacional de Baloncesto Profesional no ha contado con grandes figuras, no es así, ya que hace varios años, este torneo tuvo a un ex jugador de la NBA , Dennis Rodman, quien estuvo en el equipo Fuerza Regia.

El ganador de cinco anillos en la NBA y ex jugador de Chicago Bulls fue anunciado por Sergio Ganém Pérez, el entonces presidente de la quinteta regiomontana, en octubre del 2004.

Para el día de su debut asistieron más de 10 mil aficionados; sin embargo, causó decepción, debido a que sólo jugó cinco minutos 18 segundos en la derrota que sufrieron los regios ante el equipo de San Luis.

Luego de la desilusión, Ganém Pérez salió a decir que: “la decisión técnica es que va a jugar y nosotros también queremos verlo en acción, para eso lo trajimos”.

Para motivar nuevamente a la afición y que asistieran al estadio para ver a The Worm, Fuerza Regia lanzó una promoción, donde los boletos contra Correcaminos los pusieron al 2x1; durante ese juego tuvo una mayor participación al estar en la duela durante 23 minutos y apoyó al equipo con 4 puntos, tres asistencias y seis rebotes.

“Estoy muy contento de haber jugado, disfruté el partido y me esforcé para ayudar al equipo a que ganara. Le agradezco a Fuerza Regia que me haya dado la oportunidad de venir y espero volver el próximo año con más espectáculo y más partidos jugados”, declaró Dennis Rodman en conferencia de prensa.

Sin embargo, tras la victoria contra el equipo tamaulipeco terminó el contrato del ex jugador de la NBA.





