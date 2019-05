EFE

La novelista, ensayista, poetisa y estudiosa feminista estadunidense Siri Hustvedt fue galardonada hoy con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019.

Nacida en Minnesota en 1955, es autora de varios best sellers como El verano sin hombres, Todo cuanto amé, La mujer temblorosa y Elegía para un americano, que supuso su consagración como escritora. Sus obras han sido traducidas a más de treinta idiomas.

El jurado ha distinguido a Hustvedt entre un total de 28 candidaturas de 17 nacionalidades por su contribución al diálogo interdisciplinar entre las humanidades y las ciencias desde una perspectiva feminista y desde una preocupación por las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea.

La escritora de origen noruego estudió Historia en el St. Olaf College y se doctoró en 1986 en Literatura Inglesa por la Universidad de Columbia con una tesis sobre Charles Dickens.

Experta en neurociencia y psicoanálisis, tiene como autores de referencia a Kierkegaard, Emile Benveniste, Roman Jakobson, Mikhail Bakhtin, Freud, Lacan, Mary Douglas, Ricoeur y Julia Kristeva.

Su trayectoria

Su primera publicación fue un poema en la revista The Paris Review y en 1982 publicó la colección de poesía Reading to You.

En 1981, Hustvedt conoció a Paul Auster, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006, en una lectura de poemas y se casaron al año siguiente.

Además de publicar ensayos y artículos en revistas académicas y científicas, su colección de 32 conferencias y artículos muestran su profundo aprendizaje en varias disciplinas, como la literatura, la filosofía, la psicología, el psicoanálisis y las neurociencias.

Hustvedt publicó en 1992 su primera novela, Los ojos vendados". En 2003 consiguió renombre internacional con su tercera obra Todo cuanto amé.

Es autora de obras como Los misterios del rectángulo, Una súplica para Eros, El hechizo de Lily Dahl, Elegía para un americano, El verano sin hombres y Un mundo deslumbrante.

Su último ensayo publicado fue La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, en 2016.

También ha impartido charlas sobre pintura en el Museo del Prado y en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Doctora honoris causa por la Universidad Stendhal de Grenoble, en 2004 recibió el Premio de los Libreros de Quebec por Todo cuanto amé y en 2012, el Premio Internacional Gabarrón de Pensamiento y Humanidades gracias a su labor investigadora y sus ideas sobre filosofía, neurociencia y psicología.

Este galardón es el quinto en fallarse de los ocho premios que anualmente concede la Fundación Princesa de Asturias, tras el de las Artes, concedido al dramaturgo Peter Brook; Comunicación y Humanidades, al Museo del Prado; Cooperación Internacional, al educador Salman Khan y su Khan Academy; y Deportes, a la esquiadora Lindsey Vonn.





