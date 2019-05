View this post on Instagram

¡Así se montó 'Seated Ballerina' (2017) de #JeffKoons! Esta obra está en la plaza del #MuseoJumex y podrás verla hasta el 29 de septiembre que termine la exposición 'Apariencia desnuda: El deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, aun'. . ¿Tienes dudas de cómo visitar la exposición? En el link en la biografía encontrarás toda la información para planear tu visita. #AparienciaDesnuda