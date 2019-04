Laberinto

Antonio Velázquez

Daniela Elbahara Gallery inició con una apuesta firme. Ricardo González, artista mexicano que radica en Nueva York, fue el encargado de inaugurar las actividades de la galería con la exposición Fumes, una serie de agresivos retratos hechos de gruesas pinceladas, sonrisas macabras y caprichoso humo.

Después de co-dirigir y crear la galería Yautepec y el festival Material Art Fair con la visión de privilegiar a nuevas propuestas, Daniela Elbahara apuesta por este pintor como primera exposición.

Los Fumes de Ricardo González evocan lo oscuro en los sujetos, en estos personajes multiformes sonrientes, escondidos; una cara, que es todas las caras, sonríe mientras se cubre los ojos con las manos, en otro soporte una mano cae descansada mientras el humo se levanta dando piruetas en el aire, trozos de realidad que nos miran desde la pasividad del que fuma, ese que tiene la vida en las manos y todavía sonríe.

Una paleta de color limitada, el estilo art brut, su rápido dibujo maniaco, generan una energía deshinibida, hermanada a aquella naturaleza temprana del rock and roll y el blues; Ricardo González recibió una maestría en Bellas Artes de la Universidad de Nueva York y su BFA en la New England School of Art & Design, Boston y Madrid, España.

Ha expuesto en numerosos lugares en Nueva York, NY, Boston, MA, Miami, FL, Berlín, México y Bélgica. Exposiciones recientes incluyen UNTITLED. Miami, Galería Talcual, Ciudad de México, Traneudstillingen, Copenhague, Dinamarca, y Galería W, Santiago, Chile. Recibió el Premio Martin Wong Scholarship Award en pintura, y su trabajo ha sido revisado en el Wall Street Journal, Time Out New York, Art F City y Pas un Autre.

Fumes ¿Dónde?: Daniela Elbahara Gallery. Huichapan 1-1, col. Hipóodromo, Ciudad de México.









