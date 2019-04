Milenio Digital

Gabriel Orozco fue el artista elegido por Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de México para transformar la antigua fábrica de armas de la Sedena, ubicada en el Bosque de Chapultepec, en el conjunto artístico-cultural más grande del mundo .

¿Quién es Gabriel Orozco?

Orozco, quien es considerado como el artista mexicano contemporáneo más cotizado en el mercado internacional, nació en Jalapa, Veracruz, en 1962. Se mudó junto con su familia a la Ciudad de México y desde niño estuvo involucrado en el mundo artístico gracias a su padre Mario Orozco Rivera, quien trabajó con el muralista David Alfaro Siqueiros.

Gabriel estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM de 1981 a 1984, y de 1986 a 1987 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid donde se matriculó.

Tras concluir sus estudios, dirigió en su casa de Tlalpan el "Taller de los Viernes" donde participaron artistas como Abraham Cruzvillegas, Gabriel Kuri, Dr. Lakra y Damián Ortega. Este taller, que duró cinco años, se convirtió en un lugar de discusión, donde muchos proyectos tomaron forma.

De acuerdo con el sitio de la galería Kurimanzutto, Gabriel Orozco ha tenido exposiciones en el Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México (2007); Palacio de Cristal del Retiro, Madrid (2005); Serpentine Gallery, Londres (2004); Museo Rufino Tamayo, Ciudad de México (2000); The Museum of Contemporary Art, Los Ángeles (2000); Philadelphia Museum of Art, Filadelfia, Estados Unidos (1999); MCA- The Museum of Contemporary Art Chicago, Estados Unidos (1994); Museum of Modern Art, Nueva York (1993).

Algunas obras destacadas:

Perro durmiendo (1990)

Piedra que Cede (1992)

Caja de Zapatos Vacía (1993)

Home Run (1993)

La DS (1993)

Mesas de Trabajo (1996)

Pinturas de Árboles Samurái (2004)

Corplegados (2011)

Exposición OXXO

El artista causó mucha polémica en 2017 cuando en la galería Kurimanzutto, montó un OXXO con productos de consumo cotidiano intervenidos por Orozco.

El público podía encontrar 300 productos diferentes, entre los que se encontraban bolsas de papas, refrescos, latas de cervezas, condones, jugos y salsas con el sello del artista.



