El pasado martes 30 de abril se realizó el Ciclo de Cine: Caminando la Ciudad en la Sala de Cine de la Estación del Metro Zapata en la #CDMX en donde se proyectó el Corto Documental de Mapasin "La Ciudad de Unos Cuantos". Agradecemos a la Secretaría de Cultura Ciudad de México y a Metrocdmx por presentar producciones de toda la república y llevar un mensaje de #MovilidadSustentable #SeguridadVial #Peatones #CiudadInclusiva #CicloDeCine