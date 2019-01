Milenio Digital

El Museo del Barrio, con sede en Nueva York, canceló una exposición retrospectiva del artista y realizador chileno Alejandro Jodorowsky —que iba a inaugurarse el 28 de febrero— por haber declarado hace tiempo que violó a la actriz Mara Lorenzio durante la filmación de la película El Topo (1970).

"Aunque las consecuencias que traen las acciones de Jodorowsky deben ser examinadas, hemos concluido que una exhibición no es la plataforma correcta para hacerlo en este momento", dijo el director del museo, Patrick Charpenel, en un comunicado.

“No podemos respaldar palabras que vayan en contra de la identidad y el contexto de El Museo”, agregó en declaraciones al sitio ARTnews.



Entre las actividades que acompañarían la muestra había una proyección de El Topo, el estreno de Psicomagia, un arte que sana —su trabajo cinematográfico más reciente—, además de una lectura de tarot presidida por el propio Jodorowksy.

Las declaraciones en cuestión fueron recuperadas por el diario británico The Telegraph, en 2017. La autora de ese texto, Helen O’Hara, se remonta hasta los setenta, cuando el cineasta chileno describió en una entrevista cómo abusó de Lorenzio para filmar la escena de una violación brutal.

Las declaraciones fueron tomadas del libro El Topo: A Book of the Film, en el cual Jodorowsky describió que no hubo conversaciones ni ensayos previos a la filmación. Él simplemente le indicó a Lorenzio que debía golpearlo repetidamente. "Después de que me había golpeado lo suficiente, yo dije: 'ahora es mi turno. Corre cámara'. Y en verdad la violé. Y ella gritó... Luego [Lorenzio] me dijo que ya había sido violada antes. Verás, para mí el personaje es frígido hasta que El Topo la viola. Y ella tiene un orgasmo".



El Museo, inaugurado en 1969 por artistas y activistas de Puerto Rico, es el más antiguo dedicado a la cultura latina en Estados Unidos.

