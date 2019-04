Piden a municipios no cerrar bibliotecas

Ricardo Alanís

La presidenta del Comité de Archivo y Biblioteca del Congreso del Estado, Rosa Isela Castro, pidió públicamente a los alcaldes de la zona metropolitana hacer el esfuerzo de no cerrar las bibliotecas y, por el contrario, solicitó que se actualicen en tecnología para que también cuente con libros en línea.

La legisladora panista explicó que si no hay usuarios, principalmente niños en las bibliotecas, es porque las administraciones municipales no les dan difusión.

“Si ya no se usan es porque ya no les dan difusión, hay muchos niños en la calle, hay muchos niños que ya no leen, hay muchos niños que tú vas, sobre todo a las zonas más vulnerables y los niños andan solitos, entonces ¿qué buscas?, dales difusión a las bibliotecas.

“Hay que ir a visitar esas bibliotecas y ver en qué condiciones están, no podemos dejar a un lado nuevamente a la educación, hay que ver el cómo sí, por mi parte yo digo que no está bien”, declaró la presidenta del Comité de Archivo y Biblioteca del Congreso.

La versión de la legisladora surge luego que MILENIO Monterrey publicara que diferentes bibliotecas en la zona metropolitana tengan un futuro incierto, ante el desinterés de la ciudadanía y de las autoridades en el tema.

“Quiero exhortar a los 51 municipios a que no hay que cerrar las bibliotecas públicas, no podemos hacer eso, no podemos dejar a un lado la educación”, señaló.





Alarma

La Red Estatal de Bibliotecas ha recibido en lo que va del año 14 peticiones para desalojo del acervo bibliográfico de los espacios, 4 por San Nicolás y 10 en Apodaca. Además­está pendiente una solicitud de Guadalupe, tentativamente con 4 bibliotecas.

Los números clave

Nuevo León cuenta con 313 bibliotecas públicas, de las cuales 264 se encuentran operando