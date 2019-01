Detenido rechaza delitos de extorsión

Ricardo Alanís

Mediante una carta dirigida a la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Ulises Treviño, detenido esta semana en San Pedro Garza García, acusado de delito de chantaje, se dijo inocente de los hechos.



Treviño, quien además fue ex candidato en la pasada elección a la alcaldía de Juárez por la coalición Juntos Haremos Historia, narró cómo fue detenido, y declaró que presuntamente representantes de la autoridad se prestaron a este arresto, que señala, fue arbitrario.



La carta la entregó a este medio una mujer que dijo llamarse Joyce Stefhany Marz, que se identificó como vocera de Treviño, y señala que el día de los hechos acudieron a un restaurante a solicitud de unas personas quienes supuestamente ellos tienen demandados, y que habían sido citados para alcanzar un acuerdo.



Sin embargo al no aceptar Treviño y sus acompañantes, Omar Piña Sánchez y Alberto Llorens Reyes Retana, fueron detenidos, con los resultados ya conocidos, y presumiéndose en este texto como inocentes.



La detención se realizó por parte de elementos de la División Federal División Gendarmería el jueves a las 17:30 en el estacionamiento del restaurante El Gran Pastor, ubicado sobre avenida Del Roble, en la colonia del Valle Campestre, en San Pedro Garza García y quedaron a disposición en el CODE (Centro de Orientación y Denuncia) adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas.



Por su parte, el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, expuso que, al menos en su municipio, el delito de la extorsión no es una actividad que se esté convirtiendo en un patrón, sin embargo, expresó, que si se da un caso en particular, a través del C-4 se comparte de inmediato con las autoridades correspondientes.



"Nosotros, toda esa información la recabamos, mucha de ella en el C-4 e inmediatamente la transmitimos al estado, en eso estamos muy coordinados, muy conscientes de qué le toca a cada quien y toda la información que tenemos la compartimos.



"Es mucho trabajo, sobre todo con Fuerza Civil, con la Agencia Estatal de Investigaciones, trabajo cotidiano, y ahí estamos no solamente compartiéndoles denuncias, por ejemplo de extorsión, sino también indicios de cosas que nos llaman la atención y que pueden tener que ver con los delitos de alto impacto que le corresponden al estado y la Federación perseguir", dijo.



José Ulises Treviño fue detenido el pasado jueves junto con otras tres personas por el presunto delito de la extorsión.



El vicefiscal de Ministerios Públicos, Luis Enrique Orozco, estableció que la víctima del chantaje pidió auxilio a los elementos policiacos luego de que los sospechosos le exigieran el pago de una fuerte cantidad de dinero por un negocio relacionado con la difusión de información pública y mercadotecnia.



El funcionario estatal indicó que la víctima se quedó de ver por un presunto adeudo con los delincuentes en ese restaurante sampetrino, por lo que los elementos de la Gendarmería intervinieron y los detuvieron.



Carta

José Ulises Treviño, uno de los detenidos el pasado jueves en San Pedro, envió un texto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarándose inocente de las acusaciones por extorsión.

Descripción

En la carta, en poder de este medio, Treviño señala que el día de los hechos acudieron al establecimiento para ver a unas personas con las que tienen una demanda.

Negativa

El quejoso señala que al rechazar los resultados de la negociación, fueron detenidos, asegurando que el arresto fue arbitrario