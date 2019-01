Crean dispositivo para leer la mente humana

Agencia DPA

En una primicia científica, neuroingenieros de la Universidad de Columbia crearon un sistema que traduce el pensamiento en un discurso inteligible y reconocible. Al monitorear la actividad cerebral, la tecnología puede reconstruir las palabras que una persona construye en su mente con una claridad sin precedentes.



Este avance, que aprovecha el poder de los sintetizadores de voz y la inteligencia artificial, podría llevar a nuevas formas para que las computadoras se comuniquen directamente con el cerebro y sienta las bases para ayudar a las personas que no pueden hablar a recobrar su capacidad de comunicarse con el mundo exterior. Los hallazgos fueron publicados ayer en Scientific Reports.



“La voz nos ayuda a conectarnos con nuestros amigos, familiares y con el mundo que nos rodea, por lo que perder ese poder por una lesión o enfermedad es devastador; con el nuevo estudio, tenemos una forma potencial de restaurar ese poder”, dijo Nima Mesgarani, autor principal del artículo e investigador de la Universidad de Columbia.



DE LA IDEA AL SONIDO



Décadas de investigación han demostrado que cuando las personas hablan, o se imaginan hablando, aparecen en su cerebro patrones de actividad. Un patrón de señales distinto, pero reconocible, también emerge cuando escuchamos a alguien hablar, o imaginamos escuchar.



Los expertos, que tratan de registrar y decodificar estos patrones, ven un futuro en el que los pensamientos no tendrían que permanecer dentro del cerebro, sino que puedan traducirse a voluntad en una voz verbal.



Los primeros esfuerzos para decodificar las señales cerebrales se centraron en modelos computacionales simples que analizaban espectrogramas, pero esto no logró producir algo similar al habla inteligible, como se consiguió ahora.



Y ADEMÁS



EL SIGUIENTE PASO

Mesgarani y su equipo planean probar palabras y oraciones más complicadas, y quieren realizar las mismas pruebas con las señales cerebrales emitidas cuando una persona habla o imagina hablar.