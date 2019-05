Entrena a un nivel arriba del suyo

Tania Cobos

El estudiante de preparatoria, José Angel Cázares Torres participó en la Olimpiada Mexicana de Informática (OMI) 2019, llevándose a su casa de estudios -Colegio Americano de Torreón (CAT)- la medalla de oro y el segundo lugar de los 9 oros nacionales que participaron. José, platica sobre lo que ha significado estas competencias y ser un estudiante como cualquier otro, solo que con intereses muy competitivos.

¿Cómo llegaste a involucrarte en informática?

"La verdad no sé, nada más aparecí un día. Llegué en cuarto de primaria al club de programación y cuando me integré los demás chavos estaban en primero de secundaria y primero de prepa, era un ambiente raro. Pero no sé, me gustan las matemáticas y pues me metí para ver qué tal y funcionó, aunque no tenía idea de lo que era programación pero como desde niño se me facilitaba la materia pues me quedé.

¿Qué tuviste que aprender para participar?

Muchísimas cosas. La matemática que necesitas va un paso más allá, como combinatoria o teoría de números, todo eso es solo el primer paso para las bases. Para pasar del papel a la computadora, necesitas técnicas computacionales como algoritmos de programación dinámica. Tuve que involucrarme mitad y mitad con matemáticas y computadoras.

¿Cómo te preparas?

Mis matemáticas son avanzadas, yo aunque estoy en primero de preparatoria, mis clases de matemáticas son con los de tercero de prepa. Llevo dos años avanzados en el cole porque me aburrían las de mi nivel, así que hablé con la directora, vieron mi caso, hice los exámenes de grados que me iba a saltar y me fue mejor que otros, así que fue suficiente para que me dejaran estar en esas materias avanzadas, esto ha sido desde segundo de secundaria.

¿Cuál es tu récord?

De cuarto de primaria a sexto no llegué a las nacionales pero a partir de secundaria pude participar en ellas, saqué medalla de plata los dos primeros años, y en tercero de secundaria y primero de prepa llevo medalla de oro. Ese último año de secundaria quedé en tercer lugar nacional y ahora soy segundo lugar nacional.

¿Cómo es tu día a día?

Llego a la escuela, salgo, como, hago la tarea -bueno a veces...- (risas) pero antes de dormir si practico 2 horas aproximadamente de programación en mi computadora, agarro un problema que salga en internet y trato de hacerlo en papel y después a computadora.

¿Qué te gustaría estudiar?

Quisiera saber si existe la carrera de Computación Cuántica pero si no, me gustaría Ciencia de la Computación, relacionarme siempre con algoritmos. Me gustaría hacer una empresa propia, aún no sé cómo será (RISAS), mis planes siempre son a corto plazo. Logré llegar a la internacional el año pasado y me fui a Japón -pero no pasé-, ahora mi meta es sacar medalla de oro en esa misma porque hay uno solo en todo México.

¿Te consideras un estudiante aplicado?

No (RISAS). La escuela se me da pero prefiero solo mantenerme y tener más tiempo de dedicarme a la programación. Aún así, saqué primer lugar académico de la generación en primaria y secundaria pero se me da naturalmente.

¿Qué te han dejado estas competencias?

Que tengo que echarle más ganas... si quiero llegar el objetivo del oro. Es que yo más que disfrutar todo el viaje, veo la competitividad a la que me enfrento. Yo quisiera llegar al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) pero quiero vivir mis años de estudiantes, calmado pero buscando a lo que quiero llegar.

¿Alguna filosofía?

Entrena a un nivel arriba del tuyo, sino no sirve de nada y te quedaras estancado. Y -para todos aquellos que no les gusta la matemática y dicen que no se les da- "Decir que las matemáticas son solo números, es como decir que Shakespeare, son solo palabras".

A José Angel le gusta la pizza, vestir casual, le encanta la Nutella y la Coca-Cola, y admite ser fan del Reggaeton. Y sobre su experiencia en Japón solo dice "eeeh, estuvo padre, muy distinto a México, me dolieron las piernas por tantas horas de vuelo (RISAS)".

Olimpiada Mexicana de Informática

Fueron seis estudiantes del Colegio Americano de Torreón quienes asistieron a la Olimpiada Mexicana de Informática el pasado 17 al 22 de mayo, donde cinco de ellos trajeron medallas de oro y bronce. El concurso tuvo lugar en Culiacán, Sinaloa en donde se disputaron 9 oros nacionales, 18 platas y 27 bronces aproximadamente.

Ganadores del Colegio Americano Emiliano Antonio Pérez Fematt, oro, segundo de preparatoria. José Angel Cázares Torres, oro, primero de preparatoria. Fernando González Gutiérrez, oro, tercero de secundaria. Pedro González Sicairos, bronce, sexto de primaria. Mariano Alatorre Cantú, bronce, sexto de primaria.