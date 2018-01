Yuawi y su "Movimiento naranja" lideran Spotify

Ciudad de México

Yuawi López logró posicionar su canción "Movimiento naranja" como la melodía más escuchada en el país en Spotify.

La versión regional de la canción del partido Movimiento Ciudadano lidera la lista de "Los 50 más virales en México" de la plataforma de streaming; el segundo puesto lo ocupa la versión electrónica del famoso "na na na na na".

"Movimiento naranja" supera a "This is me", de Keala Settle, y "Rewrite the stars", de Zac Efron y Zendaya Coleman, ambas de la banda sonora de la película El Gran Showman; así como a "Filthy" de Justin Timberlake y "Corazón" de Maluma.

La primera versión de "Movimiento naranja", publicada en la plataforma en 2015, ocupa el puesto 11 de la lista.

La canción, interpretada por Yuawi, fue subida a Spotify hace cinco días.

