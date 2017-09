Este mapa muestra dónde hay casos de violencia sexual

¿Te imaginas tener en un mapa los puntos más peligrosos en la ciudad para las mujeres? Pues Elsa Marie D'Silva, una chica originaria de la India, creó una plataforma colaborativa en la que las mujeres de todo el mundo pueden reportar los lugares en donde se sienten más inseguras y denunciar, anónimamente, en dónde y cuándo sufrieron algún tipo de acoso o abuso sexual.

El sitio, llamado Safecity , surgió porque D'Silva quería hacer algo para recordar a una joven de 23 años, quien murió en Nueva Delhi tras haber sido violada en grupo. Ahí, las mujeres pueden denunciar los lugares en donde fueron víctimas de miradas lascivas, tocamientos indebidos o incluso abuso sexual.

"La idea es hacer útil esta información para los individuos, comunidades y administraciones locales para identificar los factores que causan los comportamientos que llevan a la violencia para que trabajen en estrategias o soluciones", se lee en su página de internet.

"Es importante que las mujeres reporten cualquier acto de violencia sexual, pues debido a los incidentes no reportados la información difícilmente pinta el panorama completo"

It is very important that women report any act of sexual violence, because of unreported incidents any data hardly paint the whole picture.