Joven acosada obliga a taxista a disculparse en Argentina

Ciudad de México

Una joven argentina detuvo a un taxista y lo obligó a pedir una disculpa por haberla acosado.

En un video que circula en redes sociales, se ve cómo la joven a bordo de su bicicleta se para frente al automóvil y no deja que el taxista se mueva del sitio mientras le increpa: "no me voy a mover (...) eso es para que aprendas que a las mujeres vos no tenés derecho de decirles nada".

Los hechos ocurrieron en Tucumán, una provincia al norte de Argentina, cuando la joven viajaba en bicicleta y el hombre le habló de forma inapropiada.

TE RECOMENDAMOS: TvNotas intenta explicar sin argumentos qué es 'feminazi'

Cuando la mujer lo confronta, el taxista niega haberle hablado, "yo no te he dicho nada".

"Sí me has dicho, te estás haciendo el boludo, yo he pasado y me has dicho cosas", le responde la joven.

Más adelante, durante la discusión, el hombre continúa dentro del auto y la mujer le exige que repita frente a las personas que los observan lo que le dijo, "¿qué me has dicho? Repetí lo que me has dicho, repetilo porque no me voy a mover".

"Yo te pido mil disculpas", responde el taxista mientras muestra su identificación a lo que la joven le vuelve a pedir que repita la frase que le dijo mientras pasaba, "tené cuidado, preciosa, te he dicho".

Al final, la joven le dice de frente que es un acosador.

"Que te quede claro, que sea la última vez porque te vas a cruzar con otra loca como yo", termina.

Mira aquí el video:









ALEC