Te decimos cómo activar los 280 caracteres en Twitter

Ciudad de México

Si eres usuario de Twitter, seguro te ha pasado. Escribes algo y te das cuenta que pasa el límite de los 140 caracteres y tienes que borrar o cambiar palabras hasta que ese numerito negativo de color rojo desaparezca. Sin embargo, esos días podrían estar cerca de terminar.

Twitter anunció que comenzará a probar una función que permite doblar el número de caracteres en un tuit. Es decir, de 140 pasará a 280; pero, esto no estará disponible para todos, pues sólo lo tendrán algunos usuarios.

TE RECOMENDAMOS: Twitter hace pruebas para aceptar tuits de 280 caracteres

Afortunadamente, sitios como The Next Web y The Verge hallaron la manera de “engañar” a Twitter y activar la función. Aunque eso sí, necesitarás un poco de paciencia pues el procedimiento es un poco técnico.

A través de TweetDeck

Abre Tweetdeck en esta liga y activa el menú de desarrolladores presionando F12.

Te aparecerá una ventana con código. Ve a la pestaña de Fuentes o Sources y selecciona “Snippets”.





Abre un nuevo Snippet; pega este código en la ventana en blanco y haz clic en “enter” o “play” y listo, ya puedes escribir 280 caracteres.

Recuerda que como es una modificación hecha en Tweetdeck, sólo estará disponible en esta plataforma.

Directamente en Twitter.com

Para activar los caracteres directamente en la plataforma, tendrás que descargar la extensión para Chrome Tampermonkey. Está en esta liga.

Una vez instalada, entra a esta publicación de Github y haz clic en el botón “Raw”. Presiona el botón de “Install” en Tampermonkey para que se active el código o simplemente cópialo y pégalo en una nueva entrada de Tampermonkey.





Entra de nuevo a twitter.com y verifica que esté activado Tampermonkey. Pese a que la caja de texto del nuevo tuit te seguirá marcando 140 caracteres, ya podrás escribir 280.





mrf