Twitter hace pruebas para aceptar tuits de 280 caracteres

En el blog de la red social Twitter, la gerente de producto Aliza Rosen anunció que en estos momentos se encuentra en fase de prueba, con algunos usuarios selectos, para extender el límite de caracteres por tuit de 140 a 280.

La iniciativa de Twitter lleva el eslogan: "Dándote más caracteres para expresarte".

La razón de esta iniciativa es simple: la gran mayoría de los usuarios ha tenido problemas para ajustar sus ideas, mensajes o sentimientos al límite de 140 caracteres. Esto muchas veces se refleja en hilos de tuits que a menudo resulta complicado seguir.

"Queremos que todo el mundo se exprese fácilmente en Twitter; por eso, estamos haciendo algo nuevo: vamos a correr pruebas con un límite más largo de 280 caracteres, en los idiomas que lo necesiten", declaró en el blog de la red social Aliza Rosen.

Can’t fit your Tweet into 140 characters? 🤔



We’re trying something new with a small group, and increasing the character limit to 280! Excited about the possibilities? Read our blog to find out how it all adds up. 👇https://t.co/C6hjsB9nbL