Twitter explica por qué dejó tuit de Trump sobre Norcorea

Twitter señaló la “relevancia informativa” y el interés público como sus motivos para no retirar el tuit en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los líderes norcoreanos "no estarán mucho tiempo más".

“Acabo de escuchar al canciller norcoreano hablar en la ONU. Si eso es lo que piensa el hombre de los cohetitos, no estará mucho tiempo más”, dijo Trump en un mensaje publicado el sábado en su perfil de la red social.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!