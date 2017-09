En ONU, Trump promete "destruir" a Norcorea

Durante su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si Corea del Norte sigue amenazando a sus aliados, entonces su gobierno no tendrá más opción “que destruir totalmente a Norcorea”.

Trump acusó al régimen norcoreano de ser autoritario y de tener a su población en una situación de hambruna, por lo que pidió atender a los ciudadanos en lugar de continuar con su programam nuclear, pues afirmó que Kim Jong Un "está en una misión suicida para él y su país".

“Estados Unidos tiene gran poder y paciencia, pero si es forzado a defenderse y defender a aliados, no tendremos otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte”, dijo.

Trump también pidió a la comunidad internacional trabajar en conjunto para aislar al régimen norcoreano hasta que cese sus hostilidades, dijo que este trabaja conjunto debe aplicar también para otros regímenes irresponsables como Irán, al cual calificó de un estado paria con una dictadura corrupta.

“Es tiempo de que todas las naciones trabajen juntas para asilar al régimen de Kim hasta que cese su comportamiento hostil, no sólo en Norcorea; es tiempo de que el mundo confronte a otros regímenes irresponsables cuando hablan abiertamente de asesinatos masivos, amenaza a Estados Unidos, con destruir a Israel y con dañar a varios líderes y naciones: el gobierno de Irán".

