Otro alto ejecutivo de Twitter deja la empresa

El director de tecnología de Twitter, Adam Messinger, anunció a través de la red social que dejará la compañía, convirtiéndose en el ejecutivo de alto rango más reciente que deja la empresa.

Desde hace cinco años que Messinger trabajaba para Twitter y fue nombrado director de tecnología en 2013. Antes de unirse a la empresa en 2011, era vicepresidente de desarrollo de Oracle.

After 5 years I’ve decided to leave Twitter and take some time off. Grateful to @jack for the opportunity and to my team for shipping.