Usuarios boicotean Twitter por cerrar cuenta de Rose McGowan

Un número de usuarias y usuarios de Twitter realizan hoy un boicot de 24 horas a Twitter, bajo el hashtag#WomenBoycottTwitter, en rechazo a la suspensión temporal de la cuenta de la actriz Rose McGowan, quien denunció el acoso en línea.

Según el portal especializado TechCrunch, McGowan había estado tuiteando sobre el acoso y la violencia contra las mujeres, particularmente sobre el escándalo por acoso sexual del magnate hollywoodense Harvey Weinstein.

Voceros de la red social explicaron que la suspensión se debió a que la actriz publicó el número telefónico personal de un tercero; sin embargo, usuarios se han quejado de que Twitter aplica selectivamente sus políticas y silencia a mujeres que denuncian violencia o acoso masculino.

Too bad twitter didn't suspend @realDonaldTrump when he tweeted Lindsay Graham's phone number. Guess @rosemcgowan deserved it though. — Audrey Wauchope (@audreyalison) October 12, 2017

"Qué mal que Twitter no suspendió al cuenta de Donald Trump cuando tuiteó el número telefónico de Lindsay Graham. Pero me imagino que Rose McGowan sí se lo merecia".

Sin embargo, el principal reclamo es que Twitter aún no encuentra un modo eficaz de frenar a los usuarios abusivos y acosadores, y por permitir el acoso en línea, en especial en contra de las mujeres.

Al parecer, el boicot fue organizado espontáneamente por la ingeniera en software Kelly Ellis, radicada en San Francisco, California, luego de que Twitter suspendiera la cuenta de McGowan.

Individuals opting out doesn't seem to make a dent. What if #WomenBoycottTwitter for one day (along with men who stand with us?) — Kelly Ellis (@justkelly_ok) October 12, 2017

"Los individuos que se abstienen parecen no hacer mella. ¿Qué tal si las mujeres boicoteamos Twitter por un día (junto con los hombres que se unan a nosotras)?"

#WomenBoycottTwitter Friday, October 13th. In solidarity w @rosemcgowan and all the victims of hate and harassment Twitter fails to support. https://t.co/G0my9EyKpQ — Kelly Ellis (@justkelly_ok) October 12, 2017

"Mujeres boicotean Twitter el viernes 13 de octubre, en solidaridad con Rose McGowan y todas las víctimas de odio y acoso a las que Twitter ha rehusado ayudar".

No se sabe cuántas personas están participando en este boicot, y algunas personas la han rechazado, diciendo que se trata de alzar la voz y no de callarse.

Un vocero de Twitter declaró a TechCrunch que "Twitter se enorgullece de empoderar y apoyar las voces en su plataforma, en especial aquellas que dicen la verdad. Estamos con las mujeres y hombres que usan Twitter para compartir sus historia, y trabajaremos duro en mejorar nuestros procesos para proteger esas voces".





