Twitter suspende cuenta de Rose McGowan

Twitter suspendió la cuenta de la actriz Rose McGowan, luego de señalar al actor Ben Affleck de mentir sobre no tener conocimiento de la conducta de acoso sexual del productor Harvey Weinstein.

A través de su cuenta de Twitter Ben Affleck publicó un mensaje en el que condenó la actitud de Weinstein. "Estoy disgustado y enfadado con el hombre con el que he trabajado y ha usado su posición de poder para intimidar, acosar sexualmente y manipular a muchas mujeres durante décadas".<

Este mensaje generó molestia por parte de Rose McGowan, quien rápidamente le contestó en su cuenta de Twitter al decir "'¡MALDITO! YO LE DIJE QUE PARARA DE HACER ESO', tú me lo dijiste en la cara. Mientes".

@benaffleck “GODDAMNIT! I TOLD HIM TO STOP DOING THAT” you said that to my face. The press conf I was made to go to after assault. You lie.