Tormenta solar, ¿un peligro para la Tierra?

Torreón, Coahuila

El sol ha tenido actividad últimamente y algunas de sus características propician que de repente su atmósfera se rompa y lance al espacio gas caliente y ionizado.

Gas que viaja a una velociad alta que choca con la magnetósfera que es un escudo para el planeta Tierra, explicó Eduardo Hernández, Director del Planetarium Torreón.

Esto en relación a la llegada de una tormenta solar que estaría llegando este viernes en el transcurso del día a el planeta.

Sin embargo la actividad es constante y parte de la radiación crea las auroras boreales y australes. Se prevé que para el viernes y sábado, la actividad intensa llegue sobretodo al norte, en Canadá y EU, donde se espera el avistamiento de auroras boreales.

"Pueden llegar a ocurrir algunas fallas en telecomunicaciones. Los satélites no se ven comprometidos pues se encuentran en la capa protectora de la atmósfera, y tampoco se espera que exista alguna situación con las estaciones eléctricas".

Una de las últimas instrucciones de Barak Obama, fue que se tuvieran previsiones en su país, para contener una situación de este tipo.



"No hay por qué alarmarse. Es una tormenta solar hacia la Tierra, fuerte, pero no es algo incontrolable o en los límites de tolerancia de nuestros equipos", destacó.

Son actividades comunes en el sol. Aunque el que toque tan directo hacia la Tierra no lo es, pero aproximadamente cada dos años se da. En 2012 hubo una que generó algunas afectaciones menores.

Sin embargo, en 1956 hubo una de grandes proporciones donde las auroras se dejaron ver hasta en México en el Polo Norte y en Colombia al Polo Sur. "Apenas estaba funcionando el telégrafo y varias líneas se echaron a perder".

"Hubo incendios en algunas de estas líneas y era la mayor tecnología que teníamos en esos años. Una tormenta de esas dimensiones en estos años, si se podrían generar efectos devastadores en la tecnología".

Si en dado caso se diera una tormenta como aquella, tendría que haber información previa, pues al ser monitoreada una tormenta, se cuenta con dos días de ventaja para preparar los equipos y tomar todas las precauciones necesarias.

"Tenemos satélites que todo el tiempo monitorean el sol y nos dan tiempo de prepararnos. La luz viaja a 300 mil kilómetros por segundo. Lo que pasa en el Sol nos llega en ocho minutos".

Invitó a los laguneros a no entrar en pánico, pues esta tormenta no representa un gran riesgo y no hay que creer cualquier tipo de fuente.

Hay páginas especializadas que monitorean el clima, como Spaceweather, donde son muy exactos en sus parámetros acerca de la actividad espacial. En esta ocasión no se puso una alerta grave respecto a la tormenta.

Así que no hay nada de que preocuparse. En el mejor de los casos, nos tocaría, si tuviéramos muy buena suerte, ver una aurora boreal.

