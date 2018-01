The Weeknd ya no colaborará con H&M tras foto racista

Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, anunció que dejará de colaborar con H&M luego de que la marca sueca publicara una fotografía racista.

El artista, originario de Canadá, publicó en su cuenta de Twitter que se sintió ofendido por la imagen y dejaría de trabajar con H&M.

“Me desperté impactado y avergonzado por esta fotografía. Estoy profundamente ofendido y no trabajaré más con H&M”.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb