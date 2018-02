¿Funcionaría igual el Tesla enviado al espacio si volviera?

Ciudad de México

Elon Musk pasó a la historia no sólo por haber hecho que su empresa SpaceX lanzara el Falcon Heavy, hasta ahorita, el cohete más poderoso del mundo sino porque también puso en órbita uno de sus coches Tesla. Para ser específicos, un deportivo Roadster color rojo tripulado por el maniquí Starman.

El coche, que se dirige a Marte y luego al cinturón de asteroides entre el planeta rojo y Jupiter, fue un ejemplo de la carga que puede llevar el Falcon Heavy al espacio. Y aunque es muy poco probable que vuelva a la Tierra, qué pasaría si lo hiciera. ¿Funcionaría de la misma manera? Depende de cuánto tiempo pase desde su lanzamiento.

Scott Bolton, uno de los investigadores de la misión Juno de la NASA, dijo al sitio Gizmodo que si el coche vuelve pronto a la Tierra, “no hay ninguna razón por la que no pueda conducirse”. Pero esto no sucederá, pues se estima que el deportivo rojo orbite el Sol por miles de millones de años si no tiene ninguna colisión.

¿Entonces qué pasará con él?

Según el astrofísico Summer Ash, las partes de goma o caucho se congelarían debido al vacío, por lo que necesitarían cambiarse. Por si fuera poco, el coche recibirá altos niveles de radiación que dañarían los sistemas eléctricos e incluso los tubos podrían explotar debido a la baja presión, dijo a Gizmodo.

Afortunadamente, Musk sabía que su coche nunca iba a regresar, tanto que aseguró que no le importaba. “Estará bien, es lo último que me preocupa”, dijo en entrevista con el sitio Space.

