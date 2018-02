Elon Musk envió un mensaje a Marte en el Tesla Roadster

El lanzamiento del Falcon Heavy, el cohete más poderoso del mundo, y la puesta en órbita del auto deportivo Tesla Roadster ha sido una de las hazañas humanas más espectaculares de la historia pues podría ser el primer paso para que el hombre llegue a Marte.

Como ya se sabe, dentro del automóvil rojo que ahora desde la Tierra parece una estrella brillante, viaja Starman un maniquí que "observa" nuestro planeta mientras de fondo suena Space Oddity, de David Bowie.

Pero dentro del Tesla Roadster vienen algunos mensajes que el multimillonario Elon Musk incluyó por si, durante su viaje por el espacio, Starman llega a encontrarse con vida extraterrestre.

En su cuenta de Instagram, Musk compartió la imagen de la placa de circuito del automóvil en la que grabó la frase: "Made on Earth by humans" (Fabricado en la Tierra por humanos).

El Tesla lleva instaladas tres cámaras (gracias a estas podemos ver el viaje de Starman en vivo), una placa con los nombres de los 6 mil empleados que participaron en el ambicioso proyecto y una unidad de alta capacidad de almacenamiento con una serie de libros de ciencia ficción de Issac Asimov Trilogía de la Fundación.

Además, Musk incluyó otro detalle pequeño, pero significativo: una réplica miniatura del Tesla Roadster que la marca Hot Wheels hizo especialmente para este lanzamiento viaja en el tablero del auto.

Oh, hey @elonmusk@SpaceX, Don't Panic--Starman's got an epic friend in the #HotWheels@Tesla Roadster to keep him company over the next 100 million years... 🌠🚀 #FalconHeavypic.twitter.com/Bl7MouFPs1