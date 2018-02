Sigue la órbita del Tesla que llevó un maniquí al espacio

Ciudad de México

Elon Musk sabe cómo hacer de cualquier cosa todo un show y como no le bastó con un espectacular lanzamiento del Falcon Heavy, el cohete más poderoso del mundo creado por SpaceX, también puso en órbita uno de sus coches deportivos, un Tesla Roadster y al cuál puedes seguir por su viaje en el espacio.

Justo después de que el cohete llegó al espacio exterior, Musk publicó en su cuenta de Twitter un enlace para ver el streaming desde el cual puedes seguir el camino de Starman, el maniquí con un traje de astronauta futurista abordo del deportivo color rojo.

TE RECOMENDAMOS: SpaceX lanzó exitosamente el Falcon Heavy rumbo a Marte

En el video puedes ver diferentes ángulos del maniquí que tiene como fondo la Tierra o el vacío del espacio con ocasionales destellos de estrellas lejanas.

Currently over Australia 🇦🇺 pic.twitter.com/HAya3E6OEJ — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

Pero eso no es todo, además de haber hecho referencia a David Bowie al final de la transmisión del lanzamiento del Falcon Heavy, Musk incluyó un guiño más a la cultura pop: un letrero en el panel del coche en el que se lee "Don't Panic". Una referencia a la novela de ciencia ficción creada por Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.

No sabemos cuánto va a durar esta transmisión, pero en caso de que no tengas nada qué hacer y quieras desestresarte del tráfico post puente, Musk te da una opción.





mrf