Stan Lee niega acosar sexualmente a sus enfermeras

Ciudad de México

Luego de que un reporte hecho por el diario inglés Daily Mail asegurará que el creador de Marvel, Stan Lee acosó sexualmente a algunas de sus enfermeras, el abogado del mismo aseguró que dichos alegatos son falsos y sólo dañan la imagen del la leyenda de los cómics.

Según el Daily Mail, la empresa que se encarga de subcontratar a las enfermeras está en disputa legal con Lee por, supuestamente, haber pedido que le practicaran sexo oral, caminar desnudo en presencia de las enfermeras y pedir que le “dieran placer en la recámara”.

Sin embargo, en un comunicado enviado al sitio IndieWire, Tom Lallas, abogado de Stan Lee, asegura haber enviado a mediados de diciembre una carta a la empresa que presta servicios de enfermeras para saber más sobre las denuncias, pero nunca contestaron.

Además, indica que Lee ha tratado de ser extorsionado en varias ocasiones pero cuando piden que se identifique el denunciante, no escuchan nada más de él.

“La excelente reputación del señor Lee ha sido injustamente crucificada basándose en falsas acusaciones. El señor Lee niega categóricamente estas falsas y despreciables acusaciones y pretende pelear para proteger su buen nombre e impecable carácter”, se lee en el comunicado.

Lallas también asegura que hasta el momento no ha recibido notificación alguna de una denuncia civil o que los hechos hayan sido denunciados a la policía y termina diciendo que Stan Lee “no será extorsionado ni chantajeado y no pagará dinero a nadie porque no ha hecho nada malo”.





mrf