Tres actrices acusan a James Franco de acoso sexual.

Ciudad de México

James Franco fue acusado por tres actrices de acoso sexual horas después de que el intérprete se alzara con el Globo de Oro a Mejor Actor de comedia o musical por la cinta The Disaster Artist.

Las mujeres usaron las redes sociales para expresar su descontento por la presencia del actor en el evento que estuvo enmarcado por el tema del acoso sexual en la industria del espectáculo.

Violet Paley escribió en su cuenta de Twitter “Bonit #Timesup James Franco. ¿Te acuerdas de la vez que me bajaste la cabeza hacia tu pene en un coche? ¿O la otra vez que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que te hubieran pillado haciendo lo mismo con otra chica de la misma edad?"

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) 8 de enero de 2018



También Sarah Tither-Kaplan usó esa red social para denunciar al actor.

"Hey James Franco, bonito pin #timesup en los Globos de Oro, ¿te acuerdas de hace unas semanas cuando me dijiste que mi desnudo completo en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque firmé un contrato? ¡Se acabó el tiempo de eso!", dijo la actriz de The Long Home.

Hey James Franco, now that you have a Golden Globe why don't you give speaking roles that don't require nudity in your upcoming films to the dozens of women who have done full nudity + sex scenes in your indie films and art projects? — Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) 8 de enero de 2018



"¿Por qué un hombre es el maestro de ceremonias? ¿Por qué se permite a James Franco entrar? Dije demasiado. Buenas noches, los quiero", escribió en Twitter la actriz Ally Sheedy.

"Vale esperar. Adiós. Christian Slater y James Franco en una mesa en los Globos de Oro #YoTambién", continuó en Twitter, antes de borrar dichos mensajes.

Por otra parte, la periodista April Wolfe, del diario LA Weekly, confesó que James Franco lleva un tiempo siendo investigado por dicho tema.

"Después de que se publicara mi perfil de Franco, algunas personas se acercaron a mí para contarme sus encuentros con él. Sabía que algunos reporteros estaban trabajando en una historia, pero esta gente se impacientó. Es duro ver cómo alguien que te ha herido recibe alabanzas", escribió.

After my profile of Franco was published, some people reached out to tell me about encounters with him. I knew a story was being worked on by some reporters, but these folks got impatient. It’s hard to watch someone who hurt you be lavished w/ praise. https://t.co/GPNVIMlWhO

— April Wolfe (@AWolfeful) 8 de enero de 2018



DAPR