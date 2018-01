Así reaccionó Hugh Jackman al no ganar en los Globos de Oro

Ciudad de México

Ayer se celebraron los 75 Globos de Oro en California, donde actores, actrices y directores como la actriz Frances McDormand ganó el premio como Mejor Actriz en Película de Drama por Three Billboards outside Ebbing, Missouri, James Franco se llevó el premio por Mejor Actor en Musical o Comedia gracias a la película The Disaster Artist y el director Guillermo del Toro fue galardonado por Mejor Director por La forma del agua.

Todo fue fiesta y diversión en el evento, excepto para una persona: Hugh Jackman. Así es, el actor estaba nominado en la categoría de Mejor Actor en Musical o Comedia, sin embargo la desilusión se hizo evidente en su cara al escuchar que el ganador no había sido él, sino su colega James Franco.

TE RECOMENDAMOS: Guillermo Del Toro, ejemplo a seguir: Michel Franco

Hugh Jackman se fue a casa con las manos vacías, pero siendo el primer meme del 2018, pues su reacción se volvió viral e internet no perdonó eso.

Te compartimos alguno tuits con la reacción de Jackman

Cuando veo el precio del McFlurry #GoldenGlobespic.twitter.com/hzL76jk0sv — G A B R I E L (@GaboBastidasD) 8 de enero de 2018

Cuando la que te gusta te deja en visto ✔✔#GoldenGlobespic.twitter.com/kBYmPTDncj — Otro pendejo más... (@pendejomen) 8 de enero de 2018

Cuando te das cuenta que hoy se acaban las vacaciones y no has hecho la tarea #GoldenGlobespic.twitter.com/eqCpvgKwGA — Ivan Estrada (@esivan_) 8 de enero de 2018

La cara que haces cuando te acuerdas de la cartulina a las diez de la noche. #GoldenGlobespic.twitter.com/3QZbMYoLqX — Pablo Machado 🇲🇽🌲🎉 (@elmachas) 8 de enero de 2018

#GoldenGlobes cuando se te escapa un ❤ en el instagram de la persona que odias. pic.twitter.com/T7MNHCtYeV — Bian Van Der Biest (@brianvanderbest) 8 de enero de 2018

Te dejamos el momento en el que Hugh Jackman reacciona en el disurso de James Franco.

ERV