Guillermo Del Toro, ejemplo a seguir: Michel Franco

Ciudad de México

Para el cineasta mexicano Michel Franco, Guillermo del Toro es un ejemplo a seguir por su talento y su convicción para tomar riesgos, cualidades que si bien hasta hoy en día no lo han hecho merecedor del Oscar, sí de la consagración de películas como El laberinto del fauno.

En entrevista, Franco manifestó su admiración por Del Toro y opinó que el título a Mejor Director en los Globos de Oro, que obtuvo anoche por su película La forma del agua, es un reconocimiento totalmente merecido porque es una persona con talento especial.

TE RECOMENDAMOS: Así celebró Guillermo del Toro después de los Globos de Oro

"Considero que de todo el mundo y a lo largo de la historia del cine, no hay alguien equivalente a él, es una voz muy especial. Lo admiro y celebro este logro", expresó Franco, uno de los jóvenes cineastas más célebres en México.

Tras mencionar que esta distinción como muchas otras que ha recibido Del Toro por su más reciente película, que se estrenará en México este viernes, Michel Franco sostuvo que resulta motivador e inspirador para los creadores mexicanos, "pues es un ejemplo a seguir porque nos ha demostrado que vale la pena tomar riesgos".

Respecto a la posibilidad que le da este galardón de obtener en marzo próximo el anhelado Premio Oscar, indicó que posiblemente así sea porque desde El laberinto del fauno se lo merecía el cineasta jalisciense .

"Se lo merecía con creces desde aquel entonces y fue decepcionante que no lo ganara. Sin embargo, El laberinto del fauno se ha convertido en un clásico y todo mundo sabe que merecía el Oscar", señaló.

TE RECOMENDAMOS: ¿Cuándo es el estreno de la 'Forma del Agua' en México?

A decir del director de Las hijas de Abril, de los llamados "Tres Grandes" (Cuaron, Iñárritu y Del Toro), sólo éste último falta de conseguir un Oscar, y que lo gane ayuda a que los cineastas mexicanos se animen a seguir haciendo películas.

Con La forma del agua, Guillermo del Toro derrotó a Martin McDonagh con Tree Billboards;Christopher Nolan con Dunkirk; Ridley Scott con All the Money In The World, y Steven Spielberg con The Post.





DAPR