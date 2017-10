Conoce a Spike, el escarabajo que dibuja

¿Alguna vez pensaste ver un animalito que dibuja? Ese es el caso de Spike, un escarabajo ciervo que disfruta comer de jalea para insectos y dibujar con los plumones de su dueña.

El escarabajo se hizo famoso luego de que Mandy compartiera en Twitter una foto de su mascota "dibujando" sobre un lienzo.

Some posts have had to be moved around, so here again: Spike's very first piece ever. please be nice to him. pic.twitter.com/IIhOVI0POE