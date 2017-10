Este dragón escupe el plástico recolectado de las playas

Greenpeace instaló un dragón de cuatro metros que escupe plásticos de un sólo uso recogidos en playas de distintos países, frente a la entrada de la conferencia internacional Nuestro Océano que tiene lugar hoy y mañana en Malta, organizada por la Unión Europea.



Con esta acción, la ONG pretende que los representantes de gobiernos, instituciones científicas y empresas reunidos en Malta "discutan cómo eliminar los plásticos de un sólo uso desde el origen, en lugar de sólo apostar por soluciones enfocadas hacia el fin de la vida útil de los productos, como el reciclaje o la gestión de residuos", dijo Elvira Jiménez, portavoz de océanos de Greenpeace España.

TE RECOMENDAMOS: Si quieres vivir 4 meses más, aléjate de la CdMx



"Queremos visibilizar la crisis mundial de los plásticos en los océanos, las doce millones de toneladas de plástico que reciben cada año y que irán aumentando", incidió Jiménez.



Alertó que "la gestión de residuos y el reciclaje es insuficiente para abordar este problema, y ha llegado la hora de que las marcas y empresas que ponen este plástico en circulación actúen".



This dragon is made out of the plastic we collected in just one week. https://t.co/xhXmA9fMjx



#OurOcean#BreakFreeFromPlasticpic.twitter.com/RQh88hsAiR