'Sobrina nieta' de Frida Kahlo reclama derechos por Barbie

La sobrina nieta de Frida Kahlo, Mara Romero, aseguró que ella es la única titular de los derechos de la imagen de la pintora, por lo que Mattel "no cuenta con la debida autorización" para utilizarla.

La empresa de juguetes anunció ayer que Barbie incluiría a Frida Kahlo en su línea Sheroes, la cual celebra a las mujeres que han cambiado al mundo, esto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Tras el anuncio, la familia Kahlo indicó en un comunicado que si Mattel no regulariza la situación, se verán en la "imperiosa necesidad de tomar las medidas necesarias" para proteger los derechos sobre la imagen de Frida Kahlo.

"Desconocemos el origen legal del proyecto que ha desarrollado Mattel con una muñeca que claramente representa la imagen de la pintora", declararon los familiares y herederos.

Comunicado oficial de la Familia Kahlo referente al lanzamiento de la @barbie en honor a #FridaKahlo de @Mattel / Official statement from the Kahlo Family regarding the launch of Mattel's Frida Kahlo "Sheroe" Barbie: pic.twitter.com/7ProPd7c30