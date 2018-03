Frida Kahlo y Lorena Ochoa se convierten en Barbies

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, Mattel anunció que Barbie incluirá a dos de las mexicanas más famosas de la historia en su línea de 15 modelos a seguir: Frida Kahlo y Lorena Ochoa.

La línea Sheroes celebra a las mujeres que han cambiado el mundo con el fin de inspirar a más niñas; de acuerdo con una encuesta realizada por la marca, el 86 por ciento de las madres están preocupadas con las modelos a seguir a las que sus hijas están expuestas.

TE RECOMENDAMOS: 'Dos' el nuevo juego de cartas que llega después del 'Uno'

Según la descripción del sitio web, se escogió a Frida Kahlo por ser "una artista, activista y símbolo feminista que continúa siendo un símbolo de fuerza, originalidad y pasión inquebrantable".

La muñeca tiene una diadema de trenza adornada con flores rojas, una falda amplia y una blusa que hace alusión a los bordados mexicanos para mantenerse fiel a la imagen de una de las artistas más reconocidas de nuestro país.

La muñeca de Lorena Ochoa, tiene un atuendo de playera polo y falda y está acompañada con un palo de golf. Su descripción la pone como "atleta, madre, empresaria y una inquebrantable promotora del golf en México".

Además de las mexicanas, la línea contará con otras 15 muñecas inspiradas en modelos a seguir del pasado y presente como Amelia Earhart, la primera mujer en volar un avión; Patty Jenkins, directora de Wonder Woman; Chloe Kim, la medallista olímpica en snowboard y la boxeadora Nicola Adams.

Proud to partner with @Barbie this #InternationalWomensDay to show girls – YOU CAN BE ANYTHING!#Adpic.twitter.com/nMdT7jMK8L