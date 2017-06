La SNES Classic ya tiene fecha de lanzamiento y precio

Ciudad de México

Hace poco menos de un año, Nintendo probó qué tan nostálgicos son sus usuarios y lanzó una edición especial mini de la NES. Ahora, la empresa japonesa apuesta por una reedición de la Super Nintendo Classic.

La consola, que también será lanzada en versión mini, tendrá toda la vibra noventera de los 16 bits con la diferencia de que en esta ocasión cabrá en la palma de tu mano, será mucho más ligera y podrás jugarla en alta definición gracias a la entrada HDMI.

TE RECOMENDAMOS: Lanzarán la Super Nintendo Mini a finales de año

Lo mejor de la SNES Classic es que esta vez incluirá dos controles y no uno como la mini NES. Esto te permitirá jugar en modo multijugador los 21 títulos que incluirá, como Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past, así como el estreno de Star Fox 2.

Eso sí, ve preparando tu cartera, pues la consola tendrá un precio de 79.99 dólares (mil 431 pesos, según el tipo de cambio de hoy, aunque seguramente su precio superará los 2 mil pesos) y estará disponible a partir del 29 de septiembre.





Aún se desconoce si será una edición limitada como la mini NES, la cual fue descontinuada hace unos meses.

Aquí te dejamos la lista de los 21 juegos que estarán precargados en la SNES Classic:

- Contra III: The Alien Wars

- Donkey Kong Country

- EarthBound

- Final Fantasy III

- F-ZERO

- Kirby Super Star

- Kirby’s Dream Course

- The Legend of Zelda: A Link to the Past

- Mega Man X

- Secret of Mana

- Star Fox

- Star Fox 2

- Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

- Super Castlevania IV

- Super Ghouls ’n Ghosts

- Super Mario Kart

- Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

- Super Mario World

- Super Metroid

- Super Punch-Out!!

- Yoshi’s Island





mrf