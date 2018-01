Samsung se va a lo grande y lanza pantalla de 146 pulgadas

Ciudad de México

Ya no tendrás que preocuparte por que tu pantalla no sea lo suficientemente grande. Samsung presentó en el CES 2018 su nueva televisión a la que llamó The Wall, una pantalla de 146 pulgadas con tecnología MicroLED -propia de Samsung- que le permite al usuario usar toda o parte de la pantalla, sin afectar la calidad de la imagen.

The Wall, es un televisor modular de 3.7 metros que ofrece alta definición, sin restricciones de tamaño, resolución o forma, con una emisión automática con LED de escala micrométrica, que son mucho más pequeños que los LED actuales y sirven como fuente de luz propia.

De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa, gracias a su característica modular, los usuarios pueden personalizar el tamaño y forma de la pantalla y para crear una pared digital en la que sólo una porción funcione como televisor y el resto como decoración o para mostrar información.

Su grosor y falta de marcos hace que se fusione fácilmente con cualquier pared. Y aunque aún no tiene precio, Hervé Baurez, director de Mercadotecnia para la división Consumer Electronics en Samsung Electronics México, dijo en entrevista con Notimex que esta pantalla estará disponible en 2018.

Así que si quieres que una de las paredes de tu casa sea literalmente una pantalla, empieza a ahorrar.

Con información de Notimex





